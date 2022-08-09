向佐傳出軌　向太陳嵐沉默16天後微博再發聲　1招成功轉移焦點

郭碧婷與向華強的長子向佐於2019年結婚，日前剛生下第2胎，沒想到日前有大陸狗仔爆料向佐軌疑雲！



雖然向佐媽媽向太出面闢謠，但風波未平息，事隔16天，她於8月8號凌晨再度開腔回應。（點圖放大了解👇👇👇）

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前陣子爆出，郭碧婷還在坐月子，向佐就疑似出軌，事後向太立刻憤怒寫長文反擊，但馬上就默默刪文，郭爸爸第一時間也力挺女婿，也是隨即刪文；忍了兩天，郭爸爸話鋒一轉忍不住在微博炮轟向佐：「那個亂來的。」

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後來長輩都沒再發聲，向太沉默了16天，8月8號更新微博，但跟向佐無關，而是轉發英國搖滾樂團「Pink Floyd」創始人Roger Waters上CNN受訪影片，他稱「台灣是中國的一部分」，還批評CNN主持人如果不懂：「就去讀書吧。」

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向太配文寫下：「我雖然出生在台灣，從小在國民黨一黨專政的教育下，一直都知道自己是中國人，只是暫時居住在屬於中國領土的台灣省！總有一天會回大陸祖國懷抱裡。雖然國民黨裡面也有些不是什麼好東西，但比民進黨好多了，就是從來沒有說過台灣要獨立。所以這個老外退休的歌手很厲害，他知道歷史，他知道事實真相！我們只認這面旗只知道只有一個中國。」而這段內容成功讓大陸網民不再追問向佐花邊。

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