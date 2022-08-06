向佐被岳父證實偷食？郭碧婷昔日1句話竟預言自己下場　網民心疼

向華強長子向佐日前驚爆婚內出軌，老婆郭碧婷至今神隱，郭爸爸則怒罵向佐「那個亂來的」被指為親口證實向佐外遇！



近日，網友也翻出郭碧婷過往曾分享的感情觀，不禁感嘆：郭碧婷在婚姻中，活成了最不想成為的女人。（點圖放大了解👇👇👇）

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郭碧婷3年前閃婚向佐，脫口感情觀：不想變成一個男人的附屬品

郭碧婷與向佐僅交往短短3個月，便於2019年閃婚，結婚三年育有一女，近期郭碧婷則生下兒子，沒想到，外界以為的嫁入豪門、備受老公向佐疼愛，卻在向佐遭爆在郭碧婷坐月子期間外遇後，一切全變了調。

昔日，郭碧婷曾分享的感情觀：「以前我並不想結婚，因為我不想變成一個男人的附屬品。害怕男人覺得我們只是一個可以結婚或生孩子的女人。」如今聽來，更令人感到心疼。

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郭碧婷談婚前5段戀愛認「渴望愛情」，向佐寵好寵滿獲芳心

郭碧婷當年在爆紅之際，選擇與向佐結婚、嫁入豪門，當時，郭碧婷坦言：「我可以跟你結婚、生子，只是因為『我願意』，並不是因為我覺得這個年紀該嫁了。」表明想婚並非屈就傳統觀念，也不是一心只想嫁入豪門，而是打從心底想與向佐走一輩子。

郭碧婷曾透露，婚前談過5段感情，其中一任男友交往前十分溫柔，作為女神的郭碧婷更曾主動追求對方，不過，談起戀愛來對方卻是傷透了郭碧婷的心：「有一次跟他去旅行，他一直走在前面，我看到他的背影，那種感覺很孤獨、也很失落。」

後來，郭碧婷在實境秀中遇到了向佐，熱情又貼心的向佐，給了郭碧婷無止盡的寵愛，或許正因如此，才令郭碧婷僅交往短短三個月就點頭嫁。

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郭碧婷追求「經濟獨立」，向佐卻要求「婚後不要工作」

郭碧婷與向佐結婚後，向佐表明希望郭碧婷婚後不要工作，這點令郭碧婷相當難以接受，因為，婚前的郭碧婷是追求「經濟獨立」的女人，不過，郭碧婷則解釋，溝通後與向佐達成了共識。

事實上，與向佐結婚三年，郭碧婷婚後即懷上大女兒，如今又生下兒子，每每出現於媒體版面，總是有多麽受夫家寵愛、向太又給了郭碧婷幾棟房，在工作上，郭碧婷可以說是幾乎完全淡出螢光幕。

或許，郭碧婷當初口中所謂的達成共識，究竟是被愛情沖昏了頭，又或者是真與向佐達成了什麼共識，恐怕連郭碧婷與向佐都忘記了，畢竟，能在婚姻中過得幸福，對於渴望愛情的郭碧婷來說才是最大的美滿，誰也沒想到，被喻為「寵妻魔人」的向佐卻婚內出軌了，郭碧婷與向佐之間究竟出了什麼問題？也許也只能待郭碧婷或向佐出聲了。

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