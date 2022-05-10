46歲林熙蕾IG曬性感照「狀態大勇」靠玩TRX做瑜伽維持女神級身材
撰文：聯合新聞網
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46歲「性感女神」林熙蕾近年來專注在家庭，雖然已無新作品，但因為常在社群網站上與粉絲互動，仍有不少粉絲相當開心，最近林熙蕾在IG秀出性感泳裝照，超深V領露出雪白雙峰，引用《阿甘正傳》的經典台詞「Life is like a box of chocolate, you never know what you are gonna get.（生活就像一盒巧克力，你永遠不知道會得到什麼）」，讓人直呼超性感。
在這張照片裡面，只見林熙蕾泡在泳池裡面拉低帽簷，露出下顎，但性感泳裝襯托出雪白肌膚，又透過胸前深V造型秀出傲人雙峰，體態非常完美，讓網友紛紛留言，「這麼辣是犯規啦」、「女神，漂亮性感寶貝」、「美到根本不相信已經當媽啦」、「果然出水芙蓉」。
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林熙蕾即使已經是人母，仍嚴格要求自己體態，她曾對外透露自己早睡早起、飲食均衡，而且要常常補充含豐富膠原蛋白的食物，還會天天安排做運動，像是游泳、TRX、飛輪等，保持在最好的狀態。
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