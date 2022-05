46歲林熙蕾IG曬性感照「狀態大勇」靠玩TRX做瑜伽維持女神級身材

46歲「性感女神」林熙蕾近年來專注在家庭,雖然已無新作品,但因為常在社群網站上與粉絲互動,仍有不少粉絲相當開心,最近林熙蕾在IG秀出性感泳裝照,超深V領露出雪白雙峰,引用《阿甘正傳》的經典台詞「Life is like a box of chocolate, you never know what you are gonna get.(生活就像一盒巧克力,你永遠不知道會得到什麼)」,讓人直呼超性感。



在這張照片裡面,只見林熙蕾泡在泳池裡面拉低帽簷,露出下顎,但性感泳裝襯托出雪白肌膚,又透過胸前深V造型秀出傲人雙峰,體態非常完美,讓網友紛紛留言,「這麼辣是犯規啦」、「女神,漂亮性感寶貝」、「美到根本不相信已經當媽啦」、「果然出水芙蓉」。

林熙蕾即使已經是人母,仍嚴格要求自己體態,她曾對外透露自己早睡早起、飲食均衡,而且要常常補充含豐富膠原蛋白的食物,還會天天安排做運動,像是游泳、TRX、飛輪等,保持在最好的狀態。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】