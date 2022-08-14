盧淑儀1992參選港姐1句話讓李克勤一見鍾情！5件寵妻事跡感動網民

李克勤和老婆盧淑儀在2006年結婚，兩人恩愛甜蜜的好感情，也是香港數一數二的模範夫妻代表！



早前妻子瞞著他入手香港豪宅，李克勤還是透過媒體報導才知道，原來自己又多了一間房子，寵妻的他，竟然非常豁達的表示，不是很在意！

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李克勤對她一見鍾情

李克勤和港姐冠軍出身盧淑儀，兩人是在1992年她參加香港小姐比賽時認識的，當時李克勤擔任當屆的司儀和表演嘉賓，其中的問答環節，他演著手持道具手榴彈的男子，表示拆彈專家要40分鐘後才到，想知道盧淑儀會如何應對，結果，她也就露出甜美的笑容摸著李克勤，回答「我會先幫你抹汗」，自信又從容的模樣，不僅讓她成為冠軍、「最上鏡小姐」以及「二十周年金輝大獎」的「三料港姐」，更讓李克勤直接愛上。

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一、老婆用個人名義買樓，李克勤寵妻回應：不介意

李克勤的老婆盧淑儀，最近就被媒體報導，她在2021年以個人的名義，買下了在香港要價2583.6萬港幣的豪宅，而且，買樓這件大事，老公李克勤還是看到媒體爆料才知道的！他也非常大方的回應，自己其實不是很在意這件事情，豪宅要自住還是投資，這都要問老婆才知道。

二、婚前就把不動產和盧淑儀共同持有

除了這間新買的香港豪宅外，李克勤在婚前的時候，就已經將自己的不動產加上當時還是女友的盧淑儀名字，兩人婚後共同持有4處房產，總市值約2.3億港幣！

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三、靠寫歌追到盧淑儀

為了追求港姐冠軍，歌手出身的李克勤，更為了盧淑儀寫下情歌《妳是我的太陽》，藉由歌詞表達自己每次想到她，就會覺得內心暖暖的，盧淑儀就像是月亮和太陽，為他指引方向，後來，他也成功追到盧淑儀，並在2006年宣布結婚，盧淑儀也選擇淡出演藝圈，做老公「背後的女人」。

四、陪老婆逛街+買單

從戀愛13年到結婚16年，愛情長跑已邁向30年的李克勤和盧淑儀，在他們的社群中也常能看見夫妻一起出席活動的甜蜜互動，是足球狂熱粉絲的李克勤，盧淑儀也就會跟著老公四處看比賽，支持老公的喜好；而李克勤也會陪著老婆逛街，過去他還要粉絲二選一：要一個會陪你買逛街的男友，還是要一個不陪你逛街，但是會付錢的對象？在問完粉絲後，他更沾沾自喜的表示，自己兩項都有做到，這樣的老公，真的很讚呢～

五、會因為老婆性感照而吃醋

不只寵妻，李克勤對老婆的愛也沒有因為時間而削減，反而是越來越甜啊！當網友們又在討論，心中最美港姐時，盧淑儀的美貌直接進入前五甲，當年選美的泳裝照也再度被翻出來，讓愛妻心切的李克勤內心很不是滋味，甚至在受訪的時候就小吃醋表示：「實不相瞞，我好介意！」

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