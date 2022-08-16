G.E.M.鄧紫棋大力推鼻圖撇整容傳聞　重溫出道至今靚樣似乎有變化

G.E.M.鄧紫棋推出新專輯《啟示錄》，新歌MV更請到造型師男友魏俊傑（Mark）跨刀出演，掀起歌迷熱烈關注。而她日前開直播和網友互動，被質疑鼻子是否偷偷動刀，她也大方在鏡頭前推鼻子回應，高喊：「我整張臉都沒動過好不好！」



鄧紫棋正值新專輯宣傳期，日前不忘開直播和網友互動，由於她頂著短髮入鏡，被網友開玩笑「是真的鄧紫棋嗎」，她立刻獻唱新歌，用好嗓音自證「你說我是不是！哼」。不料，有人留言質疑「是不是動鼻子」，她也對著鼻子又推又擠又捏，回嗆：「我動啥了！我鼻子啥也沒動過，我整張臉都沒動過好不好！」

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鄧紫棋接著大氣表示，相信網友只是給自己一個機會澄清：「純天然」，「所以我對你沒有任何情緒」，展現高EQ。對此網友認為「妝容效果吧」、「確實比以前好看了」、「姐姐瘦好多」、「是忌妒鄧紫棋漂亮吧」、「人家是唱歌的，關心外貌什麼的就挺無語的」。

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