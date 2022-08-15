小鄧紫棋蕾菈4張婚紗照性感不失高貴　拆避孕器自揭造人時間點

台灣網紅團體「反骨男孩」成員之一的YouTuber蕾菈（Lyla），擁有混血外型與驚人的身材曲線，在IG上有破百萬的粉絲追蹤，26歲的她在今年2月宣布和DJ男友湯宇登記結婚，預計10月補辦婚禮。而12號她就在個人IG上曝光4款婚紗照，令人看得目不暇給。



蕾菈的婚紗照包含紅、黑、白3色，大紅禮服由下往上捕捉，在太陽光的襯托下，照片宛如時尚雜誌封面；黑色的禮服以紗質地為主，利用禮服的尾段飛起填滿照片的大半部分畫面，彷彿兩人隱身在迷霧中，添加另類的神祕氛圍。

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而白色的兩套婚紗，其中一套夫妻倆面對面互相鞠躬，腳底的特效像是踩在雲朵上般，清新且唯美；令一張兩人則是化身搖滾樂手，也呼應了老公DJ的工作形象。蕾菈透露，婚紗照光是拍攝就花了4天3夜，兩人對於照片成果也相當滿意：「專業跟美感根本非常完美，毫無挑剔的地方」。

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而今年5月才宣布拆除避孕器，準備好好做人的蕾菈，也在貼文中透露目前做人進度：「終於把婚禮的一切告一段落，接下來就是10月的婚禮了！希望肚子的好消息不要這麼快到來，我還想度個蜜月呢！」

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