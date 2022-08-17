13歲《黑澀會》美眉暴風成長出櫃變「最美TB」五官極清秀突翻紅

台灣藝人鄭靚歆在體育實境節目《全明星運動會4》首戰中拿下MVP，其實她曾是「黑澀會美眉」，參加節目時才13歲，2010年出演王小棣電影《酷馬》，又在《20之後》飾演帥氣TB，受到許多關注，如今參加節目又掀起討論。



27歲的鄭靚歆本職為演員，離開《我愛黑澀會》後，仍繼續在演藝圈闖蕩星河，演過名導王小棣執導電影《酷馬》，以及電視劇《20之後》、《第一次遇見花香的那刻》，也在大陸主演過偶像劇《落跑甜心》。

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鄭靚歆曾在節目上透露，當時就讀中學一年級的她，在陪姊姊甜兒（鄭倢伃）去錄影的過程中，恰巧被製作人挖掘，對方詢問她是否有意願參加《我愛黑澀會》：「我嚇死了，我差點跌倒。」面對邀約，她當下並未直接答應，而是回說：「可是我不穿裙子欸，我不喜歡穿裙子。」

後來，該名製作人回去跟工作人員開會討論後，隔天就通知：「我們會幫妳訂做一條短褲。」而鄭靚歆當時也抱持著，如果去錄影，就可以逃課的心態，於是接到通知後，她便開心想著，「太好了，可以跟姊姊一起去玩。」就此展開為期5個月的錄影。

鄭靚歆長相清秀，帥氣外型也讓她擁有不少粉絲，她曾公開出櫃，鄭靚歆說，「我沒有想過同性戀會遇到什麼問題，這是很正常的吧，就像別人會問我『欸，你是同性戀嗎？』我就會回他『你是異性戀嗎？』我不覺得有什麼不一樣。」而她和媽媽情同姊妹，也曾一起上節目，媽媽年輕又會打扮，讓許多網友驚訝，「這是姊姊吧！」

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