薔薔「被下海」慘遭欺騙接拍三級片　罕露脆弱一面：在夜店掉淚

台灣女藝人薔薔（林嘉凌）因為潑辣、爽朗的個性，深受許多粉絲喜愛，今年更成立工作室，並放話說要開全台最大的「男模會館」，演藝事業準備蒸蒸日上。



薔薔近日接受《ETtoday星光雲》訪問，透露目前《男模會館》進度可能將停擺，全因為遭到友人欺騙。

【圖輯】「去夜店我竟然默默一個人在旁邊掉淚…」薔薔受訪自揭「被下海」遭遇超慘網民睇到眼濕濕（點圖放大了解👇👇👇）

+ 9

薔薔表示欺騙她的兩位友人，都沒有從事過演藝相關工作，但基於薔薔對朋友的信任，讓他們來幫忙處理她工作上的業務，也不會過問太多工作細節，甚至給他們多過行情的抽成，直到發現案子、他們工作態度有問題才驚覺事態嚴重：「我覺得我信任的人來幫我，我當然好啊！但他整個爬到我的頭上，連我的助理都拿去做他自己的工作。」

【相關圖輯】薔薔林嘉凌專訪18禁話題講唔停 帶情趣用品蒲吧「以備不時之需」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

不僅如此，對方甚至沒經過把關，擅自幫薔薔接了許多不合理的工作，薔薔怒說：「他們是為了要賺錢，把我賣了都無所謂，還用我的名義接了A片！」薔薔說她為了幫忙收拾爛攤子，花了不少心力跟金錢：「不可以的廠商我直接退錢，因為我不能為了賺錢，傷害我的粉絲吧！」薔薔表示對於自己接的任何商品和拍的照片，都嚴格把關，卻遭到友人覺得她「難搞」，最後雙方鬧不愉快，於是她決定請友人離開，薔薔說：「朋友如果不在同一條路上，就不要再互相糾纏 ！」薔薔也再次澄清，她與友人已經沒有關聯，工作的所有權都回歸自己和經紀人（林組長）身上。

【相關圖輯】薔薔踢爆人妻私下超豪放「跟老公所有朋友都發生過關係」：好噁！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

薔薔坦言這陣子為了收拾這些爛攤子，已經嚴重影響心情，甚至每天都吃不下飯為此消瘦，更說現在屁股都不見了：「我每天都過的很辛苦，還要帶新人，我還為此去修行，因為我覺得這可能也是我的問題，我真的太相信別人了，把權利交給別人，結果他們用我的信任，傷害我的品質、傷害我的粉絲！」薔薔雖然生氣，但其實內心其實受了不少傷，她也說很後悔讓朋友跟她一起工作，坦言扯到利益很多事情都會變質。

【圖輯】點圖放大看更多薔薔林嘉凌IG性感照👇👇👇

+ 20

她回憶這段過往說：「去夜店聽到音樂，我竟然會默默一個人在旁邊掉淚，因為我也沒有告訴別人，很多事情我都默默承受！」薔薔也難得露出脆弱的一面，並希望能與友人好聚好散：「我會趕快振作，繼續帶正能量給大家！」薔薔最後說她最近把事情處理好，才會開始規劃原本要經營的「男模會館」，也陸續應徵男模，更表示接下來會推出讓人意想不到的作品。

【相關圖輯】與網紅蕾菈交換性感衫著鬥身材 薔薔因為一件事當面批評對方隆胸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】