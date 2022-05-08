《黑澀會》玉兔婚後加速「造人」母親節宣佈懷孕成功做媽媽
撰文：TVBS新聞網
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自《我愛黑澀會》出道的玉兔（鄭如吟）在今年3月30日宣布與導演男友Howard結婚，事隔不到2個月，玉兔於今（8日）母親節在社群上曬出超音波，宣布晉升新手媽媽。
玉兔表示：「今天母親節特別不一樣，想和大家分享消息，是的！我懷孕了，一個小生命醞釀在肚子裡是件辛苦又幸福的事，祝全天下的母親，母親節快樂。」
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玉兔和老公交往7年決定攜手共度人生，今年她選在3月30日登記結婚，就是希望對方時常「想想你」。在宣布結婚喜訊後，玉兔透露和老公一直有育兒計畫，也因為身邊朋友紛紛凍卵，所以夫妻有加速「做人」，但當時可能礙於習俗不能說，所以在母親節這天才宣布喜訊。
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