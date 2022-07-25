汪小菲又喊！哽咽哭訴想念家人　大陸網民唔收貨：出軌時幹嘛去了

汪小菲去（2021）年11月結束與大S 10年婚姻後，風波不斷，屢被拍到和大陸女星張穎穎過從甚密，但雙方始終不承認。日前他開設直播，突然當著1萬多名網友的面前，語帶哽咽地哭訴想念家人，無奈溝通未果，他跟媽媽張蘭都感到萬分遺憾。



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汪小菲在直播時，被網友問到家人的狀況，他講著講著忍不住紅了眼眶，感嘆已經許久沒見到在台灣的家人：「我好想他們，他們應該放暑假了，本想讓他們回來一段時間，沒辦法，但我會繼續努力，奶奶也很想他們。」隨後提到家人要上學讀書，現階段恐怕很難見到一面。

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對於有人勸他找個真心相待的另一半，汪小菲坦言自己做人就是太實在，對朋友或者家人總是毫無保留，不過現在學到教訓：「不能傻乎乎地被別人算計了，還在給人家數錢。」似乎對這段時間的紛紛擾擾感觸頗深。只是不少大陸網友對他的悲情牌並不買帳，認為扮嘢成分居多：「出軌的時候幹嘛去了？」、「現在明星都沒有他的戲多」、「一直在營銷家人帶貨」、「想看就去台灣看嘛」。

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