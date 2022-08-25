林襄進軍日本榮升「日版Playboy女郎」做出水芙蓉影比堅尼濕身相
撰文：聯合新聞網
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台灣中職樂天桃猿隊啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，不僅長相甜美，身材更是火辣，被網友封為「新一代中學女神」，在IG上更是坐擁128萬名襄粉追蹤。然而，林襄日前宣布自己將進軍國際，不少網友瞬間暴動。
林襄日前在社交平台上發文，提到自己很榮幸能和日本Playboy週刊合作，直呼「我的第一個日本作品誕生」，更加碼透露新一期雜誌也會有她的專屬頁面。從曝光的照片可以看見，林襄身穿藍色比堅尼，外面套上一件透膚款式的薄紗，雙手更撫媚擺在胸前，眼神流露出迷人的誘惑神情。
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貼文底下掀起暴動，不少網友激動狂喊：「噴鼻血了」、「超性感迷人」、「好美又好辣」、「襄襄身材真好」、「這樣應該也算為台灣爭光吧」、「恭喜襄襄進軍日本」、「這張照片真的很日系風格」、「台灣之光」。
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不僅如此，林襄23號更加碼發文分享照片，貼文開頭寫道：「忙到一直沒空整理我8月的照片，這是我當公主の一天！」從照片中可以看見，林襄的服裝整體色系都是粉嫩風格，上半身的性感剪裁完美露出胸型，下半身大方開高衩秀出美腿，頭上還有公主風格頭紗，再配上甜美精緻的臉蛋，不少人都為之瘋狂。
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