雞排妹談私密處保養　自揭內褲飄異味　1招讓味道由偏重轉為清香

鄭家純（雞排妹）日前以品牌主理人的身分，出席情趣用品「純色」的新品發表會。她擲下逾千萬台幣成本開發女性專用的「純淨呵護儀」，主打可兼顧愉悅和改善私密處困擾，在招募百人試用大隊時就吸引1500名女性報名。



她當日穿著一身白色套裝，上身僅著西裝外套，巧妙遮住重點部位，但在轉身時側乳線條若隱若現，性感身材藏不住。她親自講解產品功能，搭配操作簡報，頗具企業家架勢。鄭家純坦言雖然自己有十年舞台功力，但第一次要正式介紹自家產品，還是相當緊張，僅睡不到4小時。

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她自己也是「純淨呵護儀」的試用者之一，不諱言過去也遇過私密處感染等問題，而且平時就喜歡「聞自己的內褲」。鄭家純表示，因為深知女性被私密處問題所苦，所以才投入開發這支功能性的按摩棒。而她試用過後，內褲的味道從偏重轉為清香，讓她頗感滿意。

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如今純淨呵護儀成為亞洲首支以呵護角度為出發的情趣用品，鄭家純希望未來能在年底前賣出3000支，之後也會積極參與日本、美國的成人展。雖然現在她創立的情趣品牌「純色」在電商通路銷量不俗，鄭家純坦言團隊員工不多，面對行銷等事務真的很辛苦。她自己更是忙到沒空休息，還要兼顧拍寫真以及演藝事業，時間根本不夠用。

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31號就要滿29歲的她，當日完成了中午的產品發表會後，下午還要出席兩場生日會，與粉絲們同歡。鄭家純坦言根本沒空去想生日當天要怎麼過，現在只希望活動全都順利結束。

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