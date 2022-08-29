小S新節目打破《康熙》紀錄！衝出台灣奪獎：我真的是國際巨星了

由小S徐熙娣主持、大S徐熙媛擔任製作人的談話性綜藝節目《熙娣想聊》，自去年12月23日起在台灣、印尼以及新加坡同步首播，節目來賓更是請來了無數藝人，包括昔日拍檔蔡康永、黃子佼、許瑋甯、賈靜雯以及S媽黃春梅等。



作為唯一入圍新加坡亞洲內容大獎（Content Asia Awards 2022）的台灣綜藝節目，《熙娣想聊》不負眾望的拿下了「最佳亞洲脫口秀」獎，讓小S難忍喜悅寫下：「不會吧！我真的是國際巨星了」。

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對此，小S本人當日也親自在Facebook發文，她先是向姐姐大S喊話，並表示自己在最沒自信的時侯，大S不斷的鼓勵她主持、還直接當起了節目製作人，提供許多寶貴的節目創意。

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後來，小S再邀請了能夠讓她「無拘無束主持」的製作人B2，正式實現了夢想中的節目《熙娣想聊》。意外的獲得「最佳亞洲脫口秀」之後，小S開心的說：「以後自稱國際巨星的時侯，不會嘴軟了！（不過好像也沒嘴軟過）謝謝整個團隊的努力、每位來賓的熱情參與！在此，熙娣致上十二萬分的謝意！」

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此外，粉絲們也興奮的湧入小S的貼文底下留言祝賀：「S姐一直都是不是嗎」、「敲碗第2季」、「恭喜小S得獎，妳一直超級優秀的」、「請巨星來個亞洲巡迴演唱會」、「最愛妳的主持風格了」、「S＋B2＝歡樂值所向無敵」、「一直都是國際巨星，實至名歸」、「國際巨星不是叫假的」、「下次目標是宇宙巨星」。

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