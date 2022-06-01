林襄性感應援照Twitter爆紅！網民分析1個致命傷讓她赴日發展受阻

現年24歲的台灣啦啦隊「樂天女孩」成員林襄，因為擁有超火辣外型跟甜美臉蛋，是團體中相當火紅的成員之一。最近她在球場替球員應援的工作照更是登上日本Twitter，吸引10萬多人按讚留言，也讓她有望繼峮峮之後第二位進軍日本的隊員。沒想到卻有網友分析，其實林襄有個致命傷，導致她前往日本發展可能會受阻。



「林襄會在日本爆紅嗎？」

有網友在網路論壇 PTT 詢問「林襄會在日本爆紅嗎？」文章一出卻引來兩派網友熱烈爭辯，多數認為不太可能，主因是因為林襄身上有刺青，對於日本人來說可能比較無法接受，甚至有網友表名「有紋身就不可能有日本媒體邀請拍宣傳」不過也有網友認為這理由不成立，日本其實也有很多女星身上有刺青，像是宮澤理惠、工藤静香等人，且這些人的人氣更紅。

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事實上，過去林襄也曾在節目《國光幫幫忙之大哥是對的》宣傳新年桌曆時談到自已的刺青，由於有個藍色玫瑰花的刺青是在左乳下方，讓主持人不免好奇這個刺青是怎麼完成的？讓林襄聽完之後笑出來說「沒有啦！是我自己這樣子」表示是自己捧著胸部讓刺青師完成作品，大家才因此恍然大悟，節目曝光後還有網友打趣喊自己想轉行當刺青師了。

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