大陸最醜女偶像「60kg減至42kg」曾被罵醜女22歲暴風成長變小天鵝

大陸女團3unshine由Abby、Cindy和Dora組成，出道時因鮮明的風格和長相被稱為「最醜女團」，經過多年蛻變，成員也有了極大的轉變，其中Cindy可以說是讓網友最驚訝的，她從60kg瘦到42kg，原本的國字臉、單眼皮，逐漸變成網友口中的「高級感」，她近日在小紅書上分享減重心得，說話帶著滿滿自信、邏輯清晰，和昔日的她截然不同。



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Cindy表示很多人對她變瘦很好奇，她回顧2015年出道後，很多人質疑「像她這樣的女生出道認真的嗎」，面對網路上鋪天蓋地的嘲諷和惡言，她總結有4件事讓自己從黑、胖、醜，變成現在很多人喜歡、自己也超喜歡的風格。

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她表示自己一共經歷了「需要家人提醒的懵懂階段」、「自主減肥的初始階段」、「有些痛苦的積累經驗階段」、「逐漸找到方法的舒適階段」，她曾經穿不下宣傳服、被爸媽沒收零食，靠著運動、找健身教練，慢慢從60kg瘦到快50kg，但期間還是有忍不住偷吃、放棄的時候，後來好友周潔瓊帶她進入普拉提的世界，她的體型開始有了更多的改變，最瘦的時候體重不到42kg，體脂肪甚至已經在嚴重警告過少的邊緣。

今年22歲的她氣質和剛出道時截然不同，Cindy也分享，減肥的路上心態和狀態一直變化，但不變的是「我從來都不討厭自己」，她說：「以前的自己也是我的一部分，有了她才有了現在和未來的我。」她的分享，也引來許多網友讚賞，認為她如今口條清晰又有自信，是相當勵志的變美實例。

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