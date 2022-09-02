俄羅斯天團t.A.T.u回歸！昔日扮女同志爆紅　廿年後靚樣飄膠味

「t.A.T.u」2002年憑一首〈All the Things She Said〉紅遍全球，奠定了俄羅斯天團地位，但兩位成員Lena Katina及Julia Volkova自2011年單飛後就鮮有再一起現身。然而，日前Lena和Julia就無預警在IG宣佈合體回歸，粉絲們知道這個消息都很覺得興奮，但一看到她們的「新樣」就馬上傻眼，因為實在太膠啦！



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「t.A.T.u」出道初期以女同志形象作為賣點，無論MV或者現場演出都會有不少親密互動，加上有美貌以及身材加持，成功在短時間內全球爆紅。如今20年過去，沒想到兩位皮膚比初出道時似乎更緊實，連五官都進化，還有網民笑稱Julia的靚樣和身材十足芭比娃娃，目光更完全離不開她的一抹「豬唇」。

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至於另一位成員Lena的樣子雖不如Julia搬衝擊，但她在近日發布的回歸影片中妝容則非常驚人，和身體的膚色呈現極大對比，一樣嚇親粉絲。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：俄羅斯女團「t.A.T.u」回歸樂壇】