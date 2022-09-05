林襄曾嘆希望上圍小一點　17歲舊照卻呈極大對比　網民嘲二度發育

台灣「啦啦隊女神」林襄，因擁有甜美外貌與E級魔鬼身材，在IG上擁有多達130萬粉絲的高人氣，近期不僅推出個人寫真，還宣布進軍日本。不過隨著人氣爆紅，是非也跟著出現，林襄近日就被網友挖出其過去的樣貌，以及她曾表示「希望胸部小一點」的言論，意外掀起熱議。



【圖輯】點圖放大看更多17歲林襄舊相及更多IG性感照👇👇👇

+ 49

有網民在9月3號於PTT上PO出林襄7年前穿著制服錄製的影片，以及相當青澀的沙龍照，原PO還以「林襄也太假掰（意即造作）了吧」為題，質疑林襄的E級傲人上圍實則為「二度發育」，甚至還挖出林襄17歲時曾在YouTube影片中表示不想靠胸部紅、希望自己胸部小一點的言論。不料，此話一出，就被Dcard網友批評「靠奶吃飯還講這種話」，讓原PO覺得相當造作。

【相關圖輯】啦啦隊女神林襄性感應援片爆紅 著貼身純白恤衫跳到香汗淋漓（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

該貼文一出，引來大批網友議論，有人同意原PO的立場：「真的很造作」、「露奶又嫌奶大女生會討厭的綠茶行為」、「她比較屬於講話反覆讓人看不過眼」等，不過也有眾多網友表示：「人家變美也能酸」、「大概是嫉妒她整形直接翻轉人生」、「她顯然是天選之人」、「只不過看到人家進軍日本了就眼紅」，認為原PO只是心生嫉妒。

【相關圖輯】林襄著比堅尼水戰沈玉琳畫面意外香艷 新節目全程賣性感豪派福利（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

戎祥驟逝9年…遺孀賴芊合挺過2000萬房貸 泳池解放「D級雪胸」網讚嘆：出水芙蓉

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】