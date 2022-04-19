《華燈初上》日籍男星超狂行程　30公里騎車2小時現身基隆為這事

日籍男星加賀美智久來台發展多年，近期因演出夯劇「華燈初上」中的「木村先生」再度受到矚目，17日他在社群網站發限時動態曝光「足跡」，透露自己從台北騎腳踏車到基隆夜市，全程30公里，耗時2小時到達目的地，令網友讚爆。



加賀美智久透露，因下周將赴台東參加三鐵比賽，擔心沒時間處理，於是決定騎腳踏車到基隆，再將車子託運至比賽地點台東；平日他就經常在社群網站上分享自己健身成果，雖已50歲，身材依舊保持健壯，日前還曬出在健身房、泳池畔照，高大俊帥外表，圈粉無數。

有份演出《華燈初上》的日籍男星加賀美智久，分享了他的一段超狂行程。

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耗時2小時騎車到基隆，加賀美智久忍不住累喊：「到了基隆火車站，現在有點後悔」，顯示已疲憊不堪，但也不忘自我鼓勵當做為下周三鐵比賽做訓練，順道赴基隆夜市品嚐美食犒賞自己，擅長廚藝的他，還買了油飯回台北享用，回程搭客運時開心自拍：「人生嘛，要好玩一點」，為一趟行程做完美註解。

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