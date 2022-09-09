楊丞琳被揭黑歷史「討厭的事大概都幹了」一件事讓爆料人感嘆可悲

藝人楊丞琳過去參與大陸節目的影片被挖出，影片中她提到「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮」、「其實吃海鮮是奢侈的」等內容更引起台灣網友砲轟。



豈料，隔沒幾天《國際橋牌社》導演汪怡昕則出面爆料，表示楊丞琳過去曾對化妝師、髮型師頤指氣使、耍大牌等等：「事情太多說不完。」

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導演汪怡昕今天突然在社群平台發文，她先是轉發導演汪怡昕在微博的貼文，接著爆料楊丞琳過去事跡：「對妝髮頤指氣使、對人看高不看低、耍大牌臨時的意見一堆。去黑黑的那個洲拍外景，還會因爲沒人認識她而發脾氣，事情太多說不完。如果讓業界接力爆料，大概可以爆到中國中央開完20大吧！」

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汪怡昕更點出楊丞琳最近遭砲轟的關鍵，直言她：「明明家道中落過、嘗盡冷暖過，卻沒有因爲磨難而培養出對人溫暖的同理心，可惜也可悲。」此外，更爆料不僅僅是楊丞琳有問題：「楊會這麽討人厭，圈內人會接手炎上，主要還是做人機車，經紀人也機車，而且都有大頭病而已。年紀不大，但架子很大，所有圈內工作人員討厭的事她大概都幹了，糟蹋人的事，她也沒少幹。」感嘆她缺乏同理心，最後還在留言區回覆網友：「中國人也很會欺負中國人啊」。

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