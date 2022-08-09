楊丞琳靠1食物美顏瘦身？除能控制血糖、抗癌、更改善更年期問題

懶惰運動的水水們，想瘦下來就要從飲食下手！



近年來除了斷食法，明星們也有不少獨門減肥菜單，而楊丞琳先前也在vlog影片中公開自製瘦身餐，其中一項「秘密武器」毛豆真的是超好瘦，連營養師都很推，怎麼挑、怎麼煮報你知。

來看看楊丞琳的「瘦身秘密武器」，既有助減肥又能緩解更年期問題。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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楊丞琳「瘦身秘密武器」

楊丞琳開設YouTube頻道大方分享生活，大家最好奇的減肥方法她也不藏私，公開自製瘦身餐包含一碗煎雞肉、一碗毛豆、一碗鵝白菜和一顆番薯，份量小，卻是蛋白質、纖維、澱粉一應俱全。其中最受矚目的就是毛豆，也是近年來超受歡迎的減肥秘密武器！

「毛豆」血脂、血糖都能控

成熟度80%時摘下的大豆，就是毛豆，也可以說是大豆的「小時候」，顆粒較大，維生素Ｃ較多，可以當蔬菜食用。毛豆蛋白質比例高達12%，又被叫做「植物肉」，內含大量的氨基酸、膳食纖維、卵磷脂、維生素B，可以促進新陳代謝、降血脂。豐富容易吸收的鈣、磷、鎂，可促使人體脂肪代謝，對血糖與體重也有控制效果，更利於血壓和膽固醇的降低，完全就是減肥好物。

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老人、女人更要吃

而有「抗癌東方明星」之稱的毛豆，還含有大腦發育的重要營養成分卵磷脂，以及被稱為「天然植物雌激素」的大豆異黃酮。不只能防治骨質疏鬆、保護骨骼，還可養顏美容，並能改善女性更年期問題，及降低患乳腺癌的風險，所以老人、女人更要吃。

毛豆怎麼挑？怎麼煮？

挑選毛豆時有三個小撇步，要選擇莢形闊大、青翠不黃萎，且豆粒隆起越明顯的越好。因豆莢也可食用，清洗時要特別注意，被蟲咬過的就要扔掉，把豆子剝出後就要趕快吃掉，才不會變質。煮毛豆時，要注意沸騰時先將白色泡沫撈除，就能減少脹氣。燙熟豆莢後涼拌現食，豆粒也可以炒食，或是醃製、磨成豆泥做小食，都是不錯的選擇。

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