楊丞琳罕見剖白異地戀心聲「苦惱2年考慮移居大陸」:內心有愧疚感

台灣女星楊丞琳出道至今將近22年，2019年與李榮浩結婚後，仍未停下腳步，持續為事業打拚。



楊丞琳日前參加節目時，透露其實為要不要移居煩惱了兩年，因為想在工作的同時，兼顧陪伴母親和老公，而她也在節目中翻書占卜，得出了結果。

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楊丞琳在節目《還有詩和遠方》中，提到目前最煩惱的問題，是要不要為了生活而稍微停下工作的腳步，她表示，自己出道得很早，至今已經邁入22年，加上近年一直都在大陸工作，也沒辦法陪伴母親，坦言「內心其實會有愧疚感」。楊丞琳透露，她這兩年來經常在考慮是否要找個新的居住地點，讓自己可以一邊工作，一邊同時陪伴媽媽和老公李榮浩，「這兩年我挺煩惱的。」

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楊丞琳針對「是否要暫時放下工作」的問題，翻開詩歌占卜書，結果得到的答案是「不要放棄，繼續努力」，詩歌為「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」，一旁的周一圍解釋內容說：「就是這個問題，妳要慢慢地繼續去找答案。」勸楊丞琳不要著急做決定。

事實上，楊丞琳從去年年中開始就都待在大陸，今年農曆年也沒有飛回台灣，直到3月母親生日才低調返鄉，幫媽媽慶生。她於母親節時，也坦言因疫情的搗亂和工作規劃，導致母女必須分隔兩地，「最擔心的就是，我不在家，Yumi（愛犬）走了，妳會否時常感到孤單？」表達對母親的擔憂和思念。

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