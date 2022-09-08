黃秋生成金鐘獎最大遺珠！兩位實力女演員亦未入圍　網民難以接受

「第57屆金鐘獎」入圍名單近日揭曉，電視戲劇類的名單一出，就出現許多「遺珠」，其中最讓網友意外的是「王淨」和「連俞涵」，讓粉絲直呼：「沒入圍真的扯！」



【圖輯】黃秋生成金鐘獎最大遺珠！點圖放大看更多台劇《四樓的天堂》精彩劇照👇👇👇

+ 3

以電影《月老》而受到香港觀眾認識的王淨，在催淚指數堪稱核彈級的台劇《比悲傷更悲傷的故事》中，完美詮釋家人喪生的坎坷人生，更曾一度在拍攝過程中哭到角膜受傷；而連俞涵在《茶金》中與溫昇豪虐心的情感糾葛也深深打動人心，餘韻之深，也在觀眾心中留下難以平復的情愫，兩位女主角沒有入圍，讓大批粉絲都相當驚訝：「王淨好可惜，演的很好欸」、「連俞涵真的超級大遺珠」、「《茶金》只有女主角沒入圍，其他全都有」、「沒王淨太扯了吧！」

【圖輯】王淨曾自爆初入行時自覺唔夠靚超自卑！點圖放大看更多王淨IG照片👇👇👇

+ 5

另外，《火神的眼淚》温昇豪和林柏宏、《逆局》周渝民，以及《四樓的天堂》黃秋生也都是觀眾心中的遺珠，對此，評審團總召陳慧玲則表示：「投票出來我自己很傻眼，但一人就是一票，沒有就是沒有」，更透露今年的金鐘入圍角逐：「很擠、很精彩！」

【圖輯】點圖放大看更多周渝民《逆局》精彩劇照👇👇👇

+ 9

不過對於其他入圍名單的激烈廝殺，包括在《華燈初上》中「姊妹鬩牆」的雙女主林心如、楊謹華，以及一舉以兩部劇集《四樓的天堂》和《俗女養成記2》入圍視后的謝盈萱等，廣大網友仍然相當期待。

【同場加映】7套必睇懸疑台劇 梁詠琪《聰明鎮》撼前度鄭伊健《百萬人推理》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

非常有感！自助餐夾三條煎肉魚要價210元 他嚇傻喊「平均一條70欸」

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】