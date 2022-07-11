安倍晉三遇刺｜黃秋生暗斥內地網民「道德敗壞」：別人倒霉才高興

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良遭到刺殺，消息震撼全球，各界紛紛送上哀悼，不過內地卻有大量網友在微博上「慶祝」、「狂歡」此事，相關話題在微博熱搜榜上掛了許久，而這些留言截圖也被翻成英文、日文轉發到Twitter上，讓外網的網友們看了傻眼。經常不吝分享時事看法的香港藝人黃秋生，7月9日晚間在Facebook發文，被外界解讀為是在批評內地網友們的行為。



黃秋生帖文（Facebook截圖 / @黃秋生）

黃秋生7月9日晚間在Facebook發文寫下：「一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，便是别人倒霉。」他在留言處透露這句話是從別人那聽來的，底下網友都認為他是在批評內地網友歡慶安倍離世一事，不過他也不忘補充表示不是所有中國人都那樣，不能一竿子打翻一船人，貼出發出不到一小時，便有將近8000人按讚、數百人轉發。

網友紛紛湧入留言附和，風向幾乎是一面倒認同：

．「應該叫一群」

．「品德教育自小培養，自小家教都知道死者唯大，懂得尊重往生者」

．「這不只是道德敗壞，這是滅絕人性」

．「就算經濟再怎麼富裕，生活建設再怎麼先進，道德品德沒跟著長進也是徒勞」

．「把別人的災難當娛樂嗤笑，不遭天譴沒天理」



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