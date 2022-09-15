20歲小哈利藝術作品殺入蘇富比　伊能靜感動發長文　以變裝兒為傲

【小哈利／庾恩利／蘇富比】庾澄慶（哈林）跟前妻伊能靜的兒子庾恩利（小哈利）擁有藝術天分，身為著名星二代，他坦言從未想過要完美地活在大眾面前。近日伊能靜透露小哈利作品入選蘇富比與許多當代藝術大師一同拍賣，還興奮到睡不著。



伊能靜昨天發表長文，表示他從未管過恩利的學業，全靠這孩子自我鞭策，雅思（IELTS）拿到8分，成績多數拿A，考國外名校帕森設計學院、英國中央聖馬丁、紐約大學Tish他說都要申請，最後都成功拿到錄取通知，大學時收到綜藝節目的邀約卻推掉，他說不想錯過大學生活。

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伊能靜更誇讚恩利是個貼心的孩子，這次紐約行與恩利相會，她起先只是順口說了一下想吃甜點，豈料恩利隔了幾天就帶她到河邊的法式可麗餅店：「從小他的溫暖貼心，讓在他身邊的朋友或者與他相遇的人都非常愛他。」

伊能靜對於此次恩利入圍則表示：「200多年的蘇富比拍賣，能夠入選，作為母親，驕傲也緩一口氣；做為孩子一生的摯友，我知道走到這裡並不容易。」最後還感性地說：「若說此刻有什麼祝福的話給兒子，我會說，生命正豐滿，未來已來，請你勇敢的迎上去。」

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