吳卓羲《披荊斬棘2》成功靠搞笑突圍　童年照曝光眼仔碌碌好可愛

《披荊斬棘》第二季在熱播當中，這次聚集了許多著名的中港臺藝人歌手，非常有看頭。在鏡頭面前的哥哥們，除了展現了唱跳方面的才華外，他們的性格魅力也是粉絲們關注的焦點，尤其是其中一位哥哥與平常螢幕反差的形象，更讓人驚喜。



而這位哥哥就是吳卓羲，TVB出身的他，當年可是炙手可熱的小生，演出的角色多為戇直的角色，給人形象就是個老實人、不苟言笑，但參加了《披荊斬棘》，讓許多觀眾有機會看到他私底下的一面，原來吳卓羲很幽默，不斷在節目中開玩笑，連林峯也說他根本就是來搞笑的吧。

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此外，吳卓羲還非常喜歡廣東樂隊「五條人」，他偶像「五條人」的主音仁科也參與了《披荊斬棘》，第一次見到仁科，吳卓羲顯得頗為激動，還不斷和林峯分享偶像的歌，像個小粉絲。這次能夠見面，算是追星成功，兩人在節目中的互動也深受很多觀眾喜歡。吳卓羲還有一個長處，就是很會做飯，一個男人又帥又幽默，又會做飯，難怪會有那麼多粉絲！

大家會不會很好奇小時候的吳卓羲長什麼樣子呢？網友們就找了一下他小時候的照片，非常可愛，純天然帥哥，又是一個從小帥到大的哥哥！難怪長大後會變型男！大家有沒有覺得很可愛呢？

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