披荊斬棘2｜蘇有朋批賽制1問題　網民勁認同：陳小春兩季都沒搞懂

【披荊斬棘2／蘇有朋／陳小春】隨著《披荊斬棘2》如火如荼的播出，相信每星期準時收看的大家都看得很過癮，不僅幾乎每個舞臺都能引起一片讚歎聲，連哥哥們尋常又逗趣的相處對話都讓人看得津津有味，這綜藝絕對是粉絲們每星期的快樂泉源啊。



可是不知道有在用心看節目的大家有沒有發現，每次節目組講解遊戲規則時很多時候都有聽沒有懂，複雜的賽制條例總讓人聽得摸不著頭腦。而到了《披荊斬棘2》第二次的團體公演舞臺，節目組為了激發更多競爭火花，起初先是狠心打散已經拿下冠軍與亞軍的吳克群組及陳小春組，後來卻又講出可以同盟的規定，前後矛盾的賽制讓一向敢怒敢言的蘇有朋不滿吐槽引發網友熱議。

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在接受訪問時，蘇有朋坦言：「不是說好要打散的嗎？好不容易拆成兩兩一組，接下來又可以同盟，順理成章又連在一起了。」片段播出後不少網友都認同蘇有朋的想法，把大家的心聲都說了出來。

對此，網友們紛紛留言「半小時前讓部落分組，半小時後讓他們結盟，《披荊斬棘》的賽制真是…」、「這個賽制不得不讓人吐槽」、「難怪陳小春兩季都沒搞懂規則」、「真是這麼回事」、「蘇有朋知道的太多了」等等。

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