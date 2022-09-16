40歲王思佳罕談私密處保養　1個原因視除毛為基本　產後依舊性福

台灣女星王思佳14號出席私密處保養品牌代言記者會，她從孕期就很重視這方面保養，笑問她「老公是否有感受到差別」？王思佳說：「基本分數不能掉，只要維持住基本分數，再往上提升，對方自然而然就會有種開驚喜包的感覺。」



她認為不管另一半的使用感受如何，自身的生活品質才是重要的，她身邊就有同為媽媽的朋友，因私密處不夠緊實，遇到漏尿的困擾。

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談到夫妻間的情趣，不少人在有了小孩後，親密次數大幅減少，但王思佳與老公卻沒受影響，害羞地說：「5星好評啦，我老公非常滿意，流連忘返耶！」她坦言老公會怕她產後身材走樣，然後把氣出在他身上，掃到颱風尾，因此嘴甜地說：「老婆，妳生完都沒變。」王思佳聽了還是開心，表示女人還是要注意自身的狀況：「有時候難免會懶惰，因為照顧小孩很累，但還是推薦大家，多花5分鐘保養，很值得。」

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至於自己對私密處有哪些要求？王思佳認為除毛是最基本的，「這是很重要的清潔，不然會有一些容易感染的問題」，她笑說老公也是除毛派，「因為他國外長大，都有除毛的習慣，所以他無法想像會有不除毛的女生」。事實上，王思佳先前在錄節目空檔與媒體談到生第二胎的問題，她表示自己並不排斥，因當年剖腹產下女兒，醫生建議要休息超過一年比較好，「因為我高齡，但也有時間壓力，我真的覺得小孩很可愛，我女兒都自己玩，如果可以兩個一起玩，學得比較快」。

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即使有想生第二胎的想法，王思佳也不敢把話說太滿，表示一切順其自然：「我是不排斥啦，但也不想特地說我在努力，如果有好消息，一定會跟大家分享，帶給大家一些鼓勵啦！40歲還能生。」

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