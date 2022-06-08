蔡依林前經理人離奇命案「更多細節曝光」 男死者頸部疑似有勒痕
撰文：聯合新聞網
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台灣知名經紀人蔣承縉在大安區豪宅發生命案。5月14日蔣家中一名31歲的吳姓網紅陳屍在床上。蔣辯稱，與吳有飲酒，睡醒後才發現吳已全身僵硬躺在床上。檢警進行相驗時，發現吳身上疑似有大面積瘀青，頸部也有勒痕，懷疑死因不單純。
據了解，蔣承縉5月13日晚上10點多，與吳男回到蔣在大安區的豪宅，隔天近中午時，蔣男報案，指睡醒後，吳男已經全身僵硬，躺在豪宅閣樓2樓床上。
蔣男稱，與吳男有飲酒，回到家中後，吳男還有在床上歇斯底里亂吼，他以為是酒精反應。
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警方通知吳男母親到派出所時，吳母也是說「兒子身體健康」對於猝逝也感到不敢置信。
檢方相驗時，發現吳身上疑似有瘀青痕跡、頸部也似有勒痕，且痕跡與倒臥狀態並不符合，檢警懷疑案情不單純，不排除與外力介入有關。另外，檢方要求法醫對吳男尿液、血液及相關臟器組織進行全面排查，以釐清吳男死因。
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