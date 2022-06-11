台原住民女神「兇版蔡依林」教做gym減肥出事　網民一睇急叫停

網紅田甜擁有泰雅族原住民血統，五官深邃的她，加上好身材，因此被封為「兇版蔡依林」。平時喜愛透過社群分享生活照的田甜，先前曬出一段練習深蹲的健身影片，自嘲自己很弱練一個小時就軟腳站不穩，不少網友焦點全歪專注在她姣好的身材上，但也有網友貼心提醒她「再這樣蹲下去妳膝蓋總有一天會報銷」，擔心她的動作不標準造成損傷。



田甜還有另一個封號為「最兇護理師」，因她畢業於馬偕醫護管理專科學校，曾經在不孕症診所上班，而她外型亮麗、身材火辣，不少演藝工作都找上她，希望她能踏入演藝圈，但當時田甜婉拒各種工作邀約，表示暫無想法，直到最近才開始接業配，還在直播平台21LIVE開始當直播主。

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先前田甜就大方分享減肥心得，今年4月在IG上曬出自己健身練深蹲的畫面，田甜表示「運動個一小時深蹲直接軟腳站不穩」，還透露妹妹說她很有健身教練的模樣，未料「一做，馬上破功，姿勢不正確」，而她自知骨盆有歪，因此要去做喬骨。

對此，許多網友紛紛提醒她「真心建議，找一個好的教練」、「這樣膝蓋好像有點傷」、「有發現腳在抖~身體有狀況，深蹲就不要勉強做喔，會越來越糟糕喔，好了再來做，畢竟深蹲很要求姿勢的正確性」。

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