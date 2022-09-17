英女王逝世｜碧咸排13小時瞻仰靈柩獲讚　兒子新抱同日卻只顧放閃

正在鬧婆媳不和的英國碧咸一家，親子之間果然各唱各的調。身為昔日「足球金童」的父親大衛，半夜前往西敏廳瞻仰伊麗莎伯二世女王儀容，跟大家一起排隊13小時才有機會見到女王的靈柩，與此同時，他的新抱妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）卻發不和他大兒子布魯克林在床上激情相擁照片，讓正在國喪期間的英國民眾不敢恭維。



面對英女王駕崩的消息，碧咸兩父子有着不同態度：

+ 2

碧咸一家號稱「全英國除了王室外的第2家族」，既然知名度高，因此大衛本來有獲得名人禮遇，可以先由憲兵陪同走快速通道，可是他表示他的母親不會希望他這麼做，所以仍然站在一般民眾的排隊動線內，跟大家一起從半夜等到天亮，這一等就足足等了超過13小時，到下午3點多才輪到他。

他在這13小時中原本也不想特別引人注意，穿上暗色低調的服裝，可是他還是被旁人認出，開始有些騷動，也有人搶着拍他的照片，他則一度招待一些幸運的民眾吃甜甜圈，親民作風贏得讚賞。

倒是從英國小孩變成美國女婿的布魯克林，沒有一同表達哀悼已經讓許多支持皇室的英國人不滿，還讓妻子發了床照，在他們眼中簡直是搞不清楚狀況、欠修理，但布魯克林對妮可拉死心塌地，逮到機會就想放閃，根本沒空管其他的事。

【圖輯】點圖放大更多妮歌娜佩絲IG照片👇👇👇

+ 10

延伸閱讀：

抓包！肢體專家看出凱特冷眼瞪向梅根 蓄意排擠不和解

排隊13小時！貝克漢踏入西敏廳 激動落淚向英女王靈柩致敬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】