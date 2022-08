碧咸大仔Brooklyn為老婆刺70個紋身　網民搞笑指：兩人絕不能離婚

萬人迷碧咸大仔Brooklyn於今年跟年紀比自己4年的億萬千金Nicola Peltz結婚,令人經常在Instagram上載甜蜜照放閃。近日Brooklyn透露身上擁有100個紋身,當中有70個是獻給老婆,由於每次紋上一個跟Nicola有關的紋身,她都會感動到哭出來,為了讓老婆感動就會經常以紋身作為驚喜。

Brooklyn經常同老婆出席公開場合。(Getty Images)

Brooklyn為老婆刺70個紋身。(IG圖片)

Brooklyn指身上與老婆有關的紋身多達70個,除了有Nicola的名字之外,還在後頸紋上老婆寫給自己的情書及雙眼,內容大概是:「我永遠的男孩,每當你感到焦慮時,請閱讀此內容。我想讓你知道你有多愛你。你有我見過的最善良的心,我希望我永遠不會沒有你的愛。(My forever boy, Read this anytime you feel anxious. I want you to know how deeply loved you are. You have the kindest heart I’ve ever met and I hope I never go a day without your love.)」

Brooklyn在後頸紋上老婆寫給自己的情書及雙眼。(IG圖片)

有大批網民看到Brooklyn身上擁有70個關於老婆的紋身,都表示驚訝,有人指這樣做非常愚蠢,更搞笑指兩人絕對不能離婚,如果離婚的話Brooklyn就需要為全身的紋身改圖才能結識新女友,不過有網民就認為Brooklyn這個做法證明了對Nicola的愛意。

