簡淑兒(Jessica)目前正身處英國為開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》,對於英女王伊利沙伯二世上周四(8日)逝世,全英國展開10日哀悼期,簡淑兒更去到白金漢宮做訪問。

簡淑兒正身處英國為開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》。(IG/@kan_jessica)

在英國白金漢宮下半旗之前,倫敦上空一度掛上雙彩虹,簡淑兒亦有見證:「最難忘係見到彩虹,因為當時一直有傳聞英女王會走,跟住成日都落雨,去到晏就突然停咗雨跟住出彩虹,我真係未見過成條好大條嘅彩虹,嗰個情景係好震撼!隔咗一陣,就宣布英女王逝世,你個心真係沉一沉,is her way of saying goodbye,因為佢俾人嘅感覺都係好開心同正面,佢嘅招牌笑容係好親切同溫暖,可能佢走都想留一個開心嘅感覺俾大家。」

簡淑兒心情亦低落!

英國民間掀起悼念潮。

到白金漢宮做訪問,簡淑兒更深切感受到當地人的人情味:「見到所有人好願意排幾個鐘頭,為嘅就係放低一束花,同佢哋做訪問即使佢哋唔想上鏡都好有禮貌,喺佢哋心目中真係好尊敬英女王。」

難忘的經歷!