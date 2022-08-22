余苑綺抗癌4件事超催淚　早留遺書致4歲愛女：如果媽媽真的不在…

自2014年確診直腸癌第三期的余苑綺，一路以來始終積極治療，勇敢面對病情，歷經70多次化療！18日卻傳出病況不佳，家人接到醫院通知全部趕赴醫院，姊姊表示「目前無意識，無法說話」，爸爸余天也痛哭說余苑綺用比手勢說「讓她走」，病情嚴重讓家人既憂心又傷心。昨（21日）傳出令人難過的消息，余苑綺敵不過病魔，已於昨日癌逝，享年39歲！



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余苑綺不敵病魔癌逝，兩片肺葉全白

日前余苑綺就陸續傳出病況不佳，一家人齊聚醫院焦心祈禱，昨（21日）余苑綺不敵病魔，勇敢抗癌8年仍病逝，享壽39歲，稍早就傳出她兩片肺葉已經全白，等於全部被癌細胞感染，只能靠呼吸全氧維持生命，但體內血氧已經低於指標，而日前她尚有意識之時，就因為擔心長輩過於傷心和擔心，曾說：「臨終前只要老公在場。」余天則在稍早由余祥銓攙扶出面，傷心痛哭說：「綺綺已經走了，她不會再痛了。」但余苑綺似乎是擔心遺留的一雙兒女，余天說她「眼睛都沒閉上」是直到父母淚喊「我們放下了」，她才微微閉眼。

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余苑綺一路勇敢面對化療艱辛

余苑綺自2014年確診直腸癌第三期，就經歷了12次化療，沒想到2019年病情復發且癌細胞擴散到肝、肺，又陸續進行18次化療，去年再度於肝和淋巴發現癌細胞，抗癌路程已經歷經高達70多次的化療！辛苦不是一般人能想像！當時余天曾問余苑綺有何打算，她只說：「我想活下去。」

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癌細胞擴散全身，余苑綺簽「放棄急救同意書」

今年6月余苑綺因腎積水住院，李亞萍就有表示女兒這次病情不樂觀，因為體內白血球、紅血球指數都未達標準，已經不能再做化療，幾乎所有醫院都束手無策，李亞萍當時坦言「她的癌症已經佈滿全身」，大腿只有一般人的手臂細，不能站也不能爬樓梯，連進食都有困難只能吃1、2口，一定要靠嗎啡才能緩解全身的痛！昨日余苑綺更簽下「放棄急救同意書」，若有病危不再急救，余天更帶著外孫赴醫院探視，就是來談後續孩子的事情。

癌症二度復發時余苑綺曾留遺書

在發現直腸癌擴散到肝、肺時，當時余苑綺就曾自責自己恐怕無法陪伴小孩長大，甚至寫了一封遺書給女兒：「如果媽媽真的不在，相信這都是神做的決定，不要難過。雖然看不到，但媽媽會在天上保護看護著你們，白天黑夜都會在你們身邊。希望你們永遠都快樂，媽媽真的好愛你們，下輩子我們還要當家人。」4歲的女兒也知道媽媽常進出醫院，會對著牆壁邊哭邊說：「我討厭醫院，討厭媽媽生病，討厭醫生！」連買玩具都會說想要買聽診器，幫媽媽治病！相當令人心疼！

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