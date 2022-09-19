蔡依林靠3首歌殺入世界紀錄大全 卻疑誤犯1個內地娛圈禁忌被出征
撰文：TVBS新聞網
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台灣天后蔡依林去（2022）年結束台北小巨蛋的演唱會後，就鮮少公開亮相。而近日再度傳出天大喜訊，蔡依林被收錄在2023年《健力士世界紀錄大全》，版面上還有南韓天團BTS、Adele、Billie Eilish等多位巨星，讓粉絲非常興奮。消息一出，還登上微博熱搜，沒想到卻被大陸網友圍剿，原因竟是誤踩「918禁忌」。
華語樂壇第一人！蔡依林寫下新紀錄，以「金曲獎歷年來獲得年度歌曲獎次數最多的歌手」獲選健力士世界紀錄，該獎項她一共拿過3次，分別是2007年的〈今天妳要嫁給我》、2013年的〈大藝術家〉和2019年的〈玫瑰少年〉。
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值得一提的是，除了蔡依林本人，版面上還有多位國際巨星，像是BTS、Adele、Billie Eilish、Ed Sheeran等，讓歌迷為之瘋狂。消息曝光後，還一度衝上微博熱搜。
不過，卻引來部分大陸網友不滿，因為那天剛好是「918事變」91週年，熱搜上前幾條幾乎都是相關事件，認為在如此重要的日子裡應該要「禁娛一天」。但有粉絲出面護航，指出蔡依林登熱搜實屬無辜，沒必要牽連到藝人身上。
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