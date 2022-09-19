小S 10歲細女首露面句句語出驚人嚇窒媽：短期之內不會再帶她出來

【星二代】小S（徐熙娣）日前帶著10歲小女兒許老三出席代言活動，許老三果真遺傳小S的台風，面對眾多媒體也絲毫不緊張。小S對女兒的表現給出高評價：「有小幽默感，我覺得她做得很好，代言費當然會幫她存起來，這樣就會知道是努力工作賺來的錢」，但伶牙俐齒的許老三也在記者會上當眾吐槽小S，甚至語出驚人，讓小S嚇到當場道歉。



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小S上次帶著二女兒Lily出席唇膏活動，被問到下次是否會與大女兒Elly合體？小S表示Elly已經很獨立了，只有拍雜誌的時候，可能需要她在場引導。時常稱自己「許美女」的許老三認為二姊Lily最美，因為她會打扮，也走氣質路線，也很少女心；許老三現在最喜歡的是韓國女團BLACKPINK，被問到BLACKPINK跟媽媽小S誰唱歌好聽？她竟用不可置信的表情說道：「當然是BLACKPINK啊！」最後還補刀「這還需要說嗎？」，相當逗趣。

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眾人繼續追問許老三，覺得三姊妹誰會最紅？這時她並沒有說是自己，而是選擇大姊Elly：「因為她有拍戲，漂亮又不一定最紅，只是拍戲還是比較厲害。」但在她心中，姨媽大S才是真正的偶像：「姨媽很漂亮、很溫柔，講話又不會很兇，媽媽在家會大叫我吃飯，姨媽還送我超多東西。」這時許老三便對著小S咬耳朵分享大S送她的禮物，但小S一聽卻吐槽：「都是物質的東西，沒有人會因為妳會背了很了不起的包包，就覺得你很厲害好嘛！」

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除了BLACKPINK以外，許老三還喜歡台灣YouTuber「這群人」，小S也逗趣表示「他們才是我的粉絲」；雖然許老三才10歲，她也跟傳媒分享自己的理想型：「帥的、要高、鼻頭不能跟爸爸一樣大，爸爸每次都說，他的肌肉比我臉還大，不喜歡，很粗」。即使許老三時常公開恥笑爸爸許雅鈞的外型，但他也只會嘆氣一下，還是任憑女兒擺佈。

「這群人」的成員展榮、展瑞是雙胞胎，許老三被問比較喜歡誰？她竟語出驚人地說：「等我長大，他們都過世了吧！」此話一出讓小S冷汗直流，立馬對著鏡頭道歉：「展榮、展瑞會長命百歲，她不是這個意思！」小S被女兒突如其來的驚恐言論嚇翻，笑稱：「短期之內不會再帶她出來，讓我冷靜一下！」。

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