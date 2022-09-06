小S曾揭17日唔洗頭！16歲大女Elly學到足　罕談母女相處溫馨點滴

小S的大女兒Elly許曦文，幾年前為服裝品牌拍攝形象照的厭世臉，早已成為焦點，年僅16歲的她，近期登上雜誌封面，暢談生長在明星家庭，卻從不受星二代身份影響的日常點滴，直呼和媽媽相處像姊妹，也互相影響，直呼：「我跟媽媽都很愛穿睡衣出門，也都不喜歡洗頭，我的生活習慣很被她影響。」



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Elly許曦文登上台灣雜誌《Bella儂儂》9月號封面，拍攝這一天，平常都是巨星姿態的小S難得成為配角，低調地全程陪伴大女兒，過程中，母女兩自然地打鬧，互動幾乎看不見有「長輩」這道牆的隔閡，「我很少跟媽媽吵架，之前當然有過爭執，但也都是很久以前的事，以前吵架完，我們兩個都會哭，然後很快就和好了」，親密如姊妹般，連不愛名牌、追求極致簡單生活，還有隨手到超商投幣捐款行為，小S對於Elly的正向影響都很深遠。

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小S經常在社群平台分享女兒們逗趣事，Elly說起兩個妹妹：「我小妹有時候很欠揍，雖然大家都覺得她很可愛，但還是有很可怕的一面！她鬧脾氣的時候我都會放空，假裝沒聽到她講話，因為我很討厭吵架。」身為家中的老大，姊妹之間的相處上，Elly通常主打「和平牌」：「姊姊這個身份保護了我，我兩個妹妹們比較有主見，尤其像二妹Lily，她的個性其實比我更像姊姊。」她笑著說在家反而都是自己被欺凌，對妹妹採取包容，展現長女氣度，也透露出她對於妹妹們不言而喻的愛。

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