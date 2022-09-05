台女星被踢爆做小三！真正身份曝光連小S嚇到尖叫：不是老藝人…
撰文：TVBS新聞網
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經常有人說娛樂圈是個「大染缸」，沒想到有台灣女星勾搭有婦之夫。一名專業人士阿權專門接各種小三案子，他也大膽爆料一名女星在飯局上，勾搭上一名人夫，並透露出關鍵線索，名字公開後，連主持人小S（徐熙娣）聽到都嚇到大叫，眼睛整個睜超大。
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台灣「小三勸退師」阿權近日登上小S節目《小姐不熙娣》分享自己的工作內容，直言全台就只有他的團隊從事「小三勸退師」這份工作，團隊約有50位員工，專門處理劈腿個案，也有接過藝人的委託。
阿權表示，有接到一名正宮委託，直言老公在飯局上與一名女藝人認識，並且長期「親密接觸」，但正宮也不想要和老公撕破臉，想繼續維持這段婚姻，委託他們團隊能讓小三自願切斷不倫關係。
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阿權進一步透露，他們也花了2年多的時間佈局，期間所有人事物是他們一手設計，甚至安排「帥哥臥底」和那名小三女星邂逅並談戀愛，讓女星斷了對人夫的愛。
更驚人的是，直到錄製節目當下，小三還不知道身邊的帥哥男友，竟是團隊派出來的臥底。小S當下嚇得反問：「這樣是騙女生感情嗎？」阿權則是淡定回應：「會再自然而然地分開。」
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而帥哥臥底與小三女星約會的所有費用，都是由正宮一手支出。阿權坦言，該名正宮委託人砸下近千萬台幣，團隊也成功斷開小三女星與委託人丈夫不倫關係。
至於小三女星到底是誰？阿權透露出線索，直言該名女星「還在線上」，他也悄悄地向小S公開女星名字。小S一聽當場超震驚，隨後也講出線索「不是老藝人」，讓現場來賓不斷狂猜。
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