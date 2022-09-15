小S揭老公遭女兒嫌醜　被質問「為什麼要嫁給他」1句終結尷尬話題

小S（徐熙娣）主持新節目《小姐不熙娣》，日前邀請梁佑南、甄莉等母女檔上節目，本來主題是要讓女兒們在節目中大爆媽媽們各種「幼稚」行為的料，沒想到後來卻差點變成媽媽們吐槽老公的大會。甄莉與梁佑南首度帶女兒一起上小S節目，2人懂女兒都很興奮能見到自己的偶像小S，讓小S樂到合不攏嘴笑說：「我這個人就是大小通吃啦！」



【相關圖輯】小S自爆3年無性交只用情趣用品「自娛」 被女兒發現巧妙解釋用法（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

小S問在場的女兒們，是否會跟媽媽喜歡上同一個偶像？甄莉女兒Phoebe透露之前曾和媽媽一起去追過韓星南柱赫和李棟旭，甄莉一聽秒變少女心，直呼：「帥的我都愛，而且這些男生怎麼都可以長得比我老公還帥！」小S聽完表示，她的女兒也很喜歡問這個問題，因為她在追韓劇時會不斷稱讚劇中的演員帥，這時女兒就會問她：「媽媽妳那麼喜歡帥哥，為什麼要嫁給爸爸？而且他鼻子這麼大。」

【相關圖輯】細數圈中七對性事不協調夫妻 小S三年冇「開張」自嘲似住老人院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

對此小S會護航反駁：「爸爸也蠻帥的吧！」還不忘強調鼻頭大對男人來說是一種財富的象徵。但小S的女兒並不滿意這個答案，繼續嫌棄許雅鈞：「可是我覺得他皮膚有凹洞。」面對女兒對老公的各種批評，小S最後忍不住崩潰：「妳不要再講了，妳再講會影響我對他的觀感。」一席話讓全場笑翻。

【相關圖輯】圈中七位「污糟貓」女藝人 小S 17日唔洗頭老公嫌有男人味未算誇？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

傳英女王臨終前改遺囑！34億珠寶只留給她：響亮的一巴掌

【本文獲「TVBS」授權轉載。】