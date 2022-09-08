小S老公回應攬女醜聞　蒲吧被多名性感女子包夾　老婆呻冇性生活

台灣主持界天后小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚17年、育有三位千金，近來女兒漸漸長大也開始在演藝圈初試啼聲，成為備受矚目的星二代。然而許雅鈞繼先前上夜店，被目擊被美女包夾後，近日又被直擊現身私人招待所，身邊同樣有一群美女圍繞，還以車子接送一名「超胸」的女子。對此，許雅鈞不忍了，親揭背後真相。



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據《三立新聞網》報導，許雅鈞近來被目擊和神秘女子現身私人招待所，再到日本餐廳用餐，身邊卻不見老婆小S。對此，許雅鈞回應：「就朋友請吃飯！」他同時強調自己並非公眾人物：「以後我的事情不再回應了，謝謝。」而小S被問及此事，口徑也一致。

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先前號稱「台灣最強狗仔隊」的葛斯齊，曾在直播中曬出許雅鈞蒲吧的照片，只見當時許雅鈞身邊被三位美女圍繞，還和一名身著性感洋裝、微露酥胸的女子相談甚歡，互動頗為親密。但當時夫妻倆也僅稱許雅鈞非公眾人物不回應，小S後來出席活動也正面反擊葛斯齊：「多吃點少說點！」

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