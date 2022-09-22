徐佳瑩打破空間限制搞「元宇宙演唱會」：會覺得我在他們耳邊吹氣

【徐佳瑩／元宇宙演唱會】徐佳瑩和台灣HTC VIVE ORIGINALS團隊攜手，將在下月28日及11月4日推出「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，她笑說：「觀眾會有一種打破了時間空間限制的感覺，可能真的會覺得我在他們耳邊吹氣吧！」



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演唱會以容積攝影技術捕捉歌手即時演出，真實呈現表演細節，輔以超現實的表演特效，突破傳統線上演唱會框架，實現粉絲心中對於元宇宙的終極想像。

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兩年前拍攝〈以上皆非〉MV時，徐佳瑩首次體驗容積攝影，這次再度踏進全是綠幕的攝影棚，她事前特別請益表演老師，在家勤加練習肢體動作，除了配合歌曲情境演繹歌手生涯的心路轉折，更需想像與觀眾近身互動：「這應該是一種全新的、在音樂裡面玩的方式，我希望可以帶給歌迷一種我就在你身邊唱的感受。」

演唱會門票已於KKTIX開始發售。

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