Meta｜Horizon Worlds將解禁成人元宇宙　VR遊戲平台新增18禁標籤

去年高調更名的FB母公司Meta近期再度「轉型」，為旗下的元宇宙社交平台Horizon Worlds加入了18禁分類，強化內容分級制度。



▼▼▼Meta將解禁成人元宇宙？▼▼▼

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Meta18禁政策轉變

加入Horizon Worlds的用戶可以藉由QUEST頭戴裝置在VR環境中社交、遊玩射擊遊戲、線上開會、觀賞戲劇等等，平台上的玩家多以「半身」形象呈現，也可以創作自己的虛擬空間，以往對於成人內容，Meta一向是採取嚴格禁止的態度，不過這項原則近期似乎開始改變。

最近Meta寄給Horizon Worlds用戶的一封電子郵件提到，創作者必須評估自己製作的「世界」是否適合對所有年齡開放，並手動設定，否則一律預設為僅限成人，將不對未滿18歲的用戶開放。

18禁空間中有什麼？

未來創作者可以隨時在建構空間的選項中調整內容分級標籤，被設定為18禁的空間將允許加入以往完全禁止的內容如近乎裸露、部分帶有性暗示的描繪、菸酒、博弈等，以及可能引起不安的暴力內容。

不過這項措施並不代表用戶在標有18禁的世界中就可以為所欲為，Horizon Worlds還是禁止過度露骨的性挑逗、非法藥物、犯罪、出售違禁品（如槍枝）等行為，Meta表示，希望打造出一個安全、尊重的社交平台，因此強化了平台中的內容分級功能。

不過怎麼樣才叫「適度」？18禁世界實際上精確的尺度界線，還得等將來Meta具體營運中才能畫出。目前該平台僅開放歐美用戶使用，原先需有Facebook帳號才能進入，8月起將推出Meta帳號，不必經過Facebook也能登入VR裝置，收穫更多原生VR用戶。

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