Gucci常駐Roblox開設虛擬商店　進軍元宇宙的還有這些國際品牌

Gucci正在使其在Roblox中的存在更加持久。這個時尚品牌以前曾與虛擬世界合作過一些短暫的體驗，比如去年的超現實的Gucci花園，現在又發布了一個更持久的空間，叫做Gucci Town。



這個空間有一箇中央花園，將各個區域連接起來，包括一個迷你遊戲空間、一個咖啡館和一個虛擬商店，當然，玩家可以在這裏為他們的Roblox化身購買虛擬的Gucci裝備。(該公司說，這些虛擬服裝使用了Roblox新的「分層服裝」技術）。

Gucci進駐Roblox，並開設虛擬商店。

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Gucci表示，去年有超過2000萬的玩家訪問了這個花園，儘管它只開放了兩個星期，而且它預計這個新的空間將隨著時間的推移穩步發展。Gucci新業務執行副總裁Nicolas Oudinot告訴The Verge，「設計體驗的出發點一直是社區。」

「忠於這一點，我們將未來的發展設想為Gucci和經常性訪客之間的公開對話。來自Roblox社區的新興內容創作者和人才將加入，而我們將為生態系統注入新的想法和視覺刺激，因為我們的創意訊息永遠在變化，隨著創意總監Alessandro Michele的萬花筒式的視野不斷發展。」

儘管這種合作關係看起來很奇怪，但它也是Gucci的一種自然進化，Gucci最近在視頻遊戲領域做了很多嘗試。除了發布Roblox體驗之外，這家時尚公司還與電競組織100 Thieves合作推出了一個揹包，與Microsoft合作推出了一個非常昂貴的Xbox。事實上，許多時尚界的大牌都有類似的合作，包括Balenciaga與Fortnite，Burberry與Honor of Kings，以及Longchamp與Pokémon Go。

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