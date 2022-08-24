朱克伯格示範元宇宙自拍效果差強人意 遭嘲諷：這要花100億美元?
朱克伯格（Mark Zuckerberg）於去年將一手創辦的臉書（Facebook），正式更名為 Meta，為的就是希望扭轉過往大眾眼中社群媒體公司的形象，徹底轉型為元宇宙公司，朱克伯格 也為此投入了 100 億美元的龐大資金，開發旗下的元宇宙平台 Horizon Worlds，但 Horizon Worlds 的表現似乎有些差強人意，尤其是當 朱克伯格 曬出在 Horizon Worlds 中的自拍後，被網友無情嘲諷：「就這花了 100 億美元？」
朱克伯格砸大錢開發元宇宙，卻慘遭滑鐵盧？
日前 Meta 正式在法國與西班牙上線了元宇宙平台 Horizon Worlds，朱克伯格 也興奮的發出了在 Horizon Worlds 中的自拍照，只見 朱克伯格 形象的虛擬人物，面帶微笑與身後類似巴黎艾菲爾鐵塔、巴賽隆納聖家堂的建築物合照，只不過無論是人物的細節，還是場景，都過於簡陋，活像是學生的課堂作業，實在是令人不敢相信，這竟然是花了 100 億美元打造的產品。
朱克伯格回應批評：「那是為了慶祝，拍得太快的關係！」
該張自拍照釋出後，很快的就引來了網友們的瘋狂吐槽：「這種東西真的要花這麼多錢嗎⋯⋯。」、「他是不是不知道自己做得很爛。」、「每當我覺得自己失敗的時候，看到這張照片就覺得好多了。」。而 朱克伯格 本人也在稍後發文回應：「我知道稍早發的照片有些簡陋，那為了慶祝發行而拍的太快，Horizon Worlds 的真實表現不是這樣，它能做得更多！」，並貼上『認真』拍攝後的照片來反駁大眾。
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