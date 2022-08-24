朱克伯格示範元宇宙自拍效果差強人意　遭嘲諷：這要花100億美元?

撰文：COOL潮流生活網
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朱克伯格（Mark Zuckerberg）於去年將一手創辦的臉書（Facebook），正式更名為 Meta，為的就是希望扭轉過往大眾眼中社群媒體公司的形象，徹底轉型為元宇宙公司，朱克伯格 也為此投入了 100 億美元的龐大資金，開發旗下的元宇宙平台 Horizo​​n Worlds，但 Horizo​​n Worlds 的表現似乎有些差強人意，尤其是當 朱克伯格 曬出在 Horizo​​n Worlds 中的自拍後，被網友無情嘲諷：「就這花了 100 億美元？」

朱克伯格砸大錢開發元宇宙，卻慘遭滑鐵盧？

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日前 Meta 正式在法國與西班牙上線了元宇宙平台 Horizo​​n Worlds，朱克伯格 也興奮的發出了在 Horizo​​n Worlds 中的自拍照，只見 朱克伯格 形象的虛擬人物，面帶微笑與身後類似巴黎艾菲爾鐵塔、巴賽隆納聖家堂的建築物合照，只不過無論是人物的細節，還是場景，都過於簡陋，活像是學生的課堂作業，實在是令人不敢相信，這竟然是花了 100 億美元打造的產品。

朱克伯格回應批評：「那是為了慶祝，拍得太快的關係！」

該張自拍照釋出後，很快的就引來了網友們的瘋狂吐槽：「這種東西真的要花這麼多錢嗎⋯⋯。」、「他是不是不知道自己做得很爛。」、「每當我覺得自己失敗的時候，看到這張照片就覺得好多了。」。而 朱克伯格 本人也在稍後發文回應：「我知道稍早發的照片有些簡陋，那為了慶祝發行而拍的太快，Horizo​​n Worlds 的真實表現不是這樣，它能做得更多！」，並貼上『認真』拍攝後的照片來反駁大眾。

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