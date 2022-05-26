新興行業｜企業渴求直播、元宇宙人才　6大職業勢將人工高有前途

隨着科技與時俱進，企業所需的人才也開始跟着轉變，不僅小學生的夢想職業從老師換成YouTuber，根據台灣Yes123求職網調查，41.1％的企業有數位轉型計劃，其中62.2％企業仍缺乏相關人才，許多公司也願意給付數位能力求職者高出7.4％的薪資，以42,990元（台幣，下同）經常性薪資估算，平均可多領3,181元，大幅提升上班族挑戰數位專業技能意願。



此外因應後疫情時代發展，配合數位轉型及全球經濟情勢，人力銀行也整理出前景備受看好的6種職業，包含ESG永續管理師、AI人工智慧工程師、元宇宙AR／VR工程師、數位行銷專家、帶貨直播主與線上教師等，就讓我們一起來看這些職業目前的工作內容與薪資水平吧！

未來職場前景良好的6種職業（按圖了解！）

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1. ESG永續管理師

企業永續指的是能夠同時兼顧經濟、社會、環境3大面向，在聯合國所頒布的「2030年永續發展目標」更是被全球企業列為永續標準規範，台灣信義房屋企業集團倫理長暨人資長、中華企業倫理教育協進會講師楊百川就透露，「ESG永續管理師」主要負責推動企業永續專案、撰寫永續報告書、參與外部評比、了解永續趨勢法規與執行社會公益活動等，「最重要的是還要能激發所有人對永續的理解與熱忱」。

至於要如何讓學生搶得永續管理師的職務先機？高雄大學副教授林杏子為此將「電子商務」課程納入聯合國永續發展目標SDGs12「責任生產與消費」，帶領同學走訪台南關廟合進麵廠，同時成立Facebook群組，要求每則貼文都要連結SDGs，並開發「SDGs多語系字典」，用6種語系找出詞彙對應的永續發展目標，讓學生替自己未來的求職履歷大大加分。

長榮大學國企系副教授何怡慧則認為「與利害關係人溝通」的能力很重要，於是她幫助學生試擬社會企業創業計畫，讓學生從商業管理基礎去解決社會問題，並強化SDGs與ESG實際應用。

文藻外大國企系教師廖俊芳在2013年帶領東南亞籍學生到醫院擔任口譯與翻譯人員，5年後成立「白色巨塔的小螺絲釘」國際醫療志工團隊，參與該計畫的學生可從公益活動中培養解決問題的能力，畢業後這些學生也被延攬至醫院國際醫療部上班或協助跨國專案處理，目前永續管理師握有證照者入行起薪可上看5萬元。

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2. AI人工智慧工程師

隨着英國頂尖大學增設「AI博士學位」、韓國在5年計劃投入90億韓元（約2.11億台幣）支持大學成立AI研究所，行政院在2017年也跟進宣佈台灣正式進入AI元年，積極培育AI相關人才，包含培育研發、應用與向下延伸至國民教育等範圍，據台灣國發會人才調查顯示，未來3年AI應用服務產業對人才需求將會極為迫切，年薪預估可上看150至200萬元。

3. 元宇宙AR／VR工程師

2021年Facebook執行長祖克柏宣佈將公司改名為「Meta」，也帶起全球「元宇宙」熱潮，除了使用者能夠利用AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）探索虛擬世界，像是活動、展覽及娛樂產業都已開始使用沉浸式體驗，因為元宇宙想像空間多元且廣泛，也讓許多企業求才若渴，「元宇宙AR／VR工程師」也成為不少人轉職的熱門選擇，年薪上看80至120萬。

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4. 數位行銷專家

近2年受COVID-19疫情影響，加速企業數位轉型的腳步，企業主也開始重視線上與線下整合，促使公司設立「數位行銷」部門招攬專業人才，藉由這些數位行銷專家讓業者能夠透過網路、社群媒體等渠道，與線上消費者進行互動，開闢後疫情時代的嶄新商機，預估數位行銷專家的入行月薪起薪價約4萬至4.5萬元，主管階級則可達6萬元左右。

5. 帶貨直播主

帶貨直播主也是近期竄起的超夯職業！雖然看起來像是電視購物頻道，不過因為多了可以即時與觀眾互動的機會，加上帶貨直播主通常會有鮮明的人設，也會吸引一票死忠粉絲關注支持，帶來長遠可觀的效益，就連台灣藝人邵庭、網紅關韶文、丹妮婊姐等人也都加入直播帶貨市場，稍有知名度的直播主約略以銷售金額5％至20%抽成。

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6. 線上教師

以往傳統的填鴨式教育已不符合現代適性發展，特別是學校多深受疫情影響，師生須採遠距教學，「數位教育」已成為翻轉新模式，讓教學不受時間與空間限制，還能即時補充數位資料，成為出版商、補教業致力發展目標，「線上教師」也備受外界看好，薪水部分則會受師資條件與授課對象的年紀、程度調整，例如英文教學時薪落在800至1200元、數學則落在600至1200元。

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