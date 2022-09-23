韓國「神顏美女」姜珉炅32歲靚樣崩壞傳整容　近照被嘲表情硬梆梆

韓國二代靚聲女團「Davichi」以李海利（Lee Hae-ri）及姜珉炅（Kang Min-kyung）組成，於2008年出道，有著多首膾炙人口的歌曲。上個月，「Davichi」出席了《VOYAGE to Jarasum》的音樂活動，現場演唱了多首歌曲，但成員姜瑉炅的外貌卻引起了網友的關注及熱議。



外形亮眼、五官精緻的姜珉炅，是大家公認的神顏美女。不過，她自出道以來就陷入整容疑雲，網上也瘋傳她出道前學生時期的照片，可看出她本身底子不差，而在出道後美貌疑似再「升級」。雖然姜珉炅早在2013年時曾發文澄清整容傳聞，但部分網友依舊不買單。

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現年32歲的姜珉炅，早前在活動上疑被拍到臉部浮腫、表情僵硬的模樣，引來網友們留言表示擔憂及感到震驚，稱不敢相信這是當年的神顏美女。

有網友擔心姜瑉炅是否面對健康問題，因吃藥才出現副作用，但也有網友指出，這是過度整容的後遺症，並奉勸大家務必謹慎整容：「該怎麼辦，好可惜」、「所以不能過度整容」、「被照片震驚了」、「她很會修圖」、「2010年《時間啊停止吧》時期真的是顏值巔峰」。不過，隨後也有網友發出姜瑉炅最近在活動上的照片，看起來相當自然。

作為藝人，確實少不了需要進行外貌管理，尤其女藝人對外貌的壓力更加大，但還是希望美女可以健健康康的！作為藝人，確實少不了需要進行外貌管理，尤其女藝人對外貌的壓力更加大，但還是希望美女可以健健康康的！

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