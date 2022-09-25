「微笑女神」林真亦潑水節玩濕身　當場「脫了」讓粉絲大呼噴鼻血

台灣女演員林真亦憑著火辣的身材及開朗愛笑的特質，進而受到網友及粉絲們封稱為「微笑女神」，然而，經常在個人社群分享日常生活的她，IG也因此擁有26萬的追蹤人氣。對此，林真亦也在8月29日時在IG分享自己參加「S2OTaiwan潑水音樂祭」的照片，使得許多網友在看過照片後都紛紛前往按讚留言。



有著「微笑女神」之稱的女演員林真亦在上個月月底時，曾前往大佳河濱公園參加2022「S2O Taiwan潑水音樂祭」，然而，經常在個人社群分享日常生活的林真亦，也於活動結束過後，於IG分享一系列自己於當天活動現場所拍攝的照片。

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對此，透過林真亦分享的一系列照片中可以見到，她當天身穿紅色比基尼，並在比基尼外搭配一件白色薄紗罩衫，且下身穿著一件白色的褲裙，然而，她上身有些部分被水浸濕，使其傲人的好身材頓時嶄露無遺。

此外，林真亦也在貼文中提及，這是自己人生中第一次參與S2O派對，同時也表示，自己在到了活動現場後才知道原來這麼濕，並且透露，還好自己有聽大家的建議穿泳裝前往，唯獨的敗筆就是自己在出門時忘記帶拖鞋。

對此，貼文及照片也在曝光之後，吸引許多網友及粉絲前往留言，除了有網友留言提及，林真亦穿著好可愛好火辣之外，同時也有網友留言指出，林真亦這身穿著露出的部分太誘人，紛紛直呼血壓升高、大噴鼻血。

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