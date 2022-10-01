林襄傳整容隆胸人氣不跌反升　新相收起性感扮清純學生妹照吸like

台灣女星林襄是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員之一，身高僅160公分的她，因為擁有可愛外貌且有32E的傲人好身材，瞬間成為新一代啦啦隊女神，也常受到不少綜藝節目邀約當嘉賓。只是人紅是非多，林襄接連被爆出整容、隆胸、私密影像外流等八卦，但人氣不跌反升，而她最近分享一組學生照，引發粉絲們直呼：「太可愛了啦！」



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林襄爆紅之後，隨之而來也連帶引來許多流言蜚語四起。先前林襄曾透露，現在幾乎每天都在工作的她，就連周末也沒得休息，安排滿滿的進修課程，當中包含表演課和日文課等，當時她謙虛地說：「認清自己的不足，努力學習。」

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林襄還在個人社群分享兩張照片，只見她換上白色制服繫上黑色絲帶及灰色百褶裙，坐在教室座位上開心地比出「YA」的手勢，臉上露出清純甜美笑容，可愛模樣幾乎融化所有男粉絲。另一張則是抬頭看向窗外，整個氛圍感十足，就像是一個完美的女高中生。

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該篇分享一出，短短不過7小時，先後在IG和facebook吸引超過4.7萬和將近9千人按讚。不少粉絲更是紛紛留言「襄」民報到，更是盛讚超可愛的、愛情來了、想進修了等，許多人更是替她打氣，直呼：「加油！妳很棒，妳的努力總有一天會被人看見，不要去理會在意那些酸民。」

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