林襄著低胸裝險走光　擁魔鬼身材卻「深受其害」曾計劃做手術縮胸

25歲台灣「啦啦隊女神」林襄，憑著一張甜美童顏和E cup火辣身材，吸引大批男粉絲追捧，人氣直線飆升甚至紅到日本，加碼推出寫真也廣獲好評。近日林襄分享自己化身迪士尼公主的美照，豐滿上圍瞬間變「超兇版」，大尺度再次讓網友噴鼻血。



林襄日前在社交平台發限時動態，寫下「茉莉公主吃薯條」，只見她化身為迪士尼經典《阿拉丁》中的茉莉公主，在速食店開心吃薯條拍下影片，但最吸睛的莫過於那身超低胸的湛藍色上衣，讓林襄傲人的E cup北半球險些掉出來，眼看就快走光。

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然而儘管擁有如此豐滿的上圍，卻讓林襄很煩惱，先前她曾在個人頻道中教學如何保養胸部，當時林襄就說希望自己的胸部「能夠小一點」，因為只要胸部一大，大眾就會將眼睛專注在胸部上，她甚至曾經動念做縮胸手術。

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