林襄示範4套性感比堅尼　最貴一套超少布　價格卻極高昂嚇窒人

台灣百萬YouTuber Joeman頻道的招牌單元「Joe是要對決」，是平價物品與奢華物品的對決，去年的比堅尼對決影片至今也累積了2百多萬的觀看次數，今年再度推出第二季，影片上線不到24小時已破50萬觀看次數。



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這次比堅尼的對決請來近來爆紅的林襄，還有同為樂天桃猿啦啦隊成員曾被封為「最美蘭花精」的張雅涵來試穿，並請來自創內衣、泳裝品牌的拐拐來擔任評判解說員，這次林襄與張雅涵各自換穿了四套不同款示平價與奢華的比堅尼，其中最便宜的比堅尼是台幣260元（約港幣65元），最高價的是精品品牌要價2萬5千2百元（約港幣6300元），讓Joeman忍不住直呼這樣的價格可以買平價比堅尼100件。

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