林襄傳隆胸｜網紅教兩招目測身材純天然或造假　反地心吸力好可疑

【林襄傳隆胸】台灣網紅潔哥直率敢言，當媽媽後也時常分享家庭生活趣事，勤與網友互動，9月6號她發文，開頭就表示頻被私訊問「木木X的奶是不是真的」，讓她無奈直呼：「我之前在講你們有沒有在聽？」並再次解說鑑奶真偽，以及她的親身體驗。



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潔哥表示，大奶UU型的都是真奶，而「躺著挺爆+邊緣感重」，只要符合這兩點「九成假奶跑不了」。她表示奶超大又挺的她至今還沒遇過，不過她也補充說：「也有可能只是我見識少沒摸過。」

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關於網友頻問她木木X的真假？潔哥表示：「照片可以修，有可能寫真集有修過不準。其次我不認識人家，沒摸過」，她還說「不管真奶還假奶，能賺錢的都是好奶」，最後更無奈說：「不要再私我問這種問題，我是什麼奶子專家嗎？」潔哥甚至還在留言區寫道「搞的我很像奶子達人，一整天來私訊我的都在問她是不是真奶」，相當無語。

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